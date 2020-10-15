Движение транспорта по Казанскому съезду в Нижнем Новгороде временно перекрыто Общество

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Движение транспорта по Казанскому съезду в Нижнем Новгороде временно перекрыто сегодня, 17 октября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00. Движение по съезду приостановлено в связи с благоустройством территории.

Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что Казанский съезд в Нижнем Новгороде отремонтируют осенью. Речь идет об участке от Верхневолжской до Нижневолжской набережной протяженностью около 1 км с общей площадью проезжей части и тротуаров около 13 тысяч кв. м.