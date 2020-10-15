Число получающих господдержку молодых специалистов АПК увеличилось в Нижегородской области Общество

Число получающих господдержку молодых специалистов агропромышленного комплекса (АПК) увеличилось в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова.

Про его словам, получателями государственной поддержки стали еще около 100 человек.

"Мы стараемся задействовать все ресурсы для того, чтобы молодые кадры осознавали свои перспективы и чувствовали всестороннюю поддержку государства. В частности, финансовая поддержка оказывается молодым специалистам в рамках областного закона "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области"", - сказал министр.

Николай Денисов уточнил, что по итогам заседания ежеквартальной комиссии в министерстве, ежемесячные выплаты в размере 8 тысяч рублей (для специалистов с высшим образованием) и 6 тысяч рублей (для специалистов со средним образованием) назначены 28 молодым сотрудникам сельхозорганизаций и фермерских хозяйств: агрономам, зоотехникам, ветврачам, инженерам.

Ежемесячные выплаты по 4 тысячи рублей назначены 34 молодым работникам агропрома: трактористам-машинистам, операторам машинного доения, операторам по искусственному осеменению животных. 29 молодых специалистов стали получателями "подъемных" выплат в размере 100 и 70 тысяч рублей в зависимости от уровня образования. Указанное пособие будет выплачиваться ежегодно в первые три года работы.

Также министр добавил, что восемь студентов вузов и техникумов стали получателями аграрной стипендии в размере 4 и 3 тысячи рублей, которая будет выплачиваться ежемесячно до завершения обучения. В настоящее время получателями такой стипендии являются 40 студентов, заключивших соглашения о дальнейшем трудоустройстве с сельхозорганизациями.

"Мы видим, что действующие меры государственной поддержки востребованы у молодежи. За время действия закона, с начала 2019 года, ими воспользовались более 400 человек. Оказываемые меры способствуют привлечению в агропром высококвалифицированных кадров и закреплению их на селе", - отметил Николай Денисов.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что более 900 нижегородцев стали получателями льготной сельской ипотеки с начала 2020 года в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Сельская ипотека – это новая программа, запущенная в 2020 году для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Выделенные в рамках программы субсидии позволяют получить жителям региона кредит по льготной ставке ниже 3% годовых на приобретение готового жилья и строительство дома на селе – это очень выгодные условия", - подчеркнул Глеб Никитин.