Фото: НИА Нижний Новгород
Сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Нижегородской области.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в Нижнем Новгороде и ряде районов области 18 октября прогнозируются порывы южного ветра до 18 м/с, возможен сильный дождь. Такая ситуация может сохраняться до вечера текущего дня.
Вероятны падения деревьев, строительных кранов, обрывы проводов ЛЭП и линий связи.
Не исключены локальные подтопления из-за замусоривания ливневых стоков, размыв автодорог.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+