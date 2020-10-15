Сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Нижегородской области.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в Нижнем Новгороде и ряде районов области 18 октября прогнозируются порывы южного ветра до 18 м/с, возможен сильный дождь. Такая ситуация может сохраняться до вечера текущего дня.

Вероятны падения деревьев, строительных кранов, обрывы проводов ЛЭП и линий связи.

Не исключены локальные подтопления из-за замусоривания ливневых стоков, размыв автодорог.