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Общество

Сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Нижегородской области

18 октября 2020 09:26  [360] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

Сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Нижегородской области.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в Нижнем Новгороде и ряде районов области 18 октября прогнозируются порывы южного ветра до 18 м/с, возможен сильный дождь. Такая ситуация может сохраняться до вечера текущего дня.

Вероятны падения деревьев, строительных кранов, обрывы проводов ЛЭП и линий связи.

Не исключены локальные подтопления из-за замусоривания ливневых стоков, размыв автодорог.

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