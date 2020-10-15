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Происшествия

Сверток с наркотиком найден нижегородскими полицейскими в иномарке на улице Кузбасской

18 октября 2020 13:56  [58] Происшествия

Сверток с наркотиком найден нижегородскими полицейскими в иномарке на улице Кузбасской.

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, на ул. Кузбасской был остановлен автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1977 г.р.

В ходе осмотра в иномарке найден сверток,в котором были два пакетика. Экспертиза показала, что в упаковках находится метадон общей массой 5,337 г.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Ранее сообщалось, что места массового пребывания молодежи проверят в Нижегородской области в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Первый этап общероссийской акции пройдет в регионе с 19 по 30 октября.

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