Сверток с наркотиком найден нижегородскими полицейскими в иномарке на улице Кузбасской.
Как сообщили в региональном ГУ МВД России, на ул. Кузбасской был остановлен автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1977 г.р.
В ходе осмотра в иномарке найден сверток,в котором были два пакетика. Экспертиза показала, что в упаковках находится метадон общей массой 5,337 г.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Ранее сообщалось, что места массового пребывания молодежи проверят в Нижегородской области в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Первый этап общероссийской акции пройдет в регионе с 19 по 30 октября.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+