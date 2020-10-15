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Спорт

ХК "Торпедо" станет на матчах во время пандемии заполнять трибуны макетами болельщиков

19 октября 2020 13:54  [34] Спорт

Фото: ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" станет заполнять свободные места на трибунах во время матчей макетами с фотографиями болельщиков. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе клуба.

Дело в том, что в условиях действующих ограничений матчи должны проходить без зрителей. Ранее матчи проходили с ограниченным количеством зрителей. В хоккейном клубе пояснили, что тогда спрос на билеты заметно превышал их реальное количество, поэтому многие не попадали на игру. Тем, кто пропускал матчи, хоккейный клуб предлагал прислать фотографии, которые размещались на трибунах и имитировали присутствие болельщиков. 

"Акция позволяет, с одной стороны, болельщикам выразить свою поддержку любимой команде, а с другой - заполнить свободные места на трибунах счастливыми лицами", - рассказал пресс-атташе Дмитрий Зимин.

В настоящее время ХК "Торпедо" изготовило уже несколько сотен макетов. Фотографии прислали сами болельщики. Изготовление, доставка и монтаж их на трибуны осуществлялся организаторами акции (ХК "Торпедо" и сервис "Яндекс GO").

"Торпедо" уже опробовало эту идею на матче 12 октября с новосибирским клубом "Сибирь". Использовать макеты планируется на каждом матче.

Дмитрий Зимин отметил, что данная акция стала первой среди всех спортивных клубов России. Ранее подобные технологии применялись в футбольных чемпионатах Европы.

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