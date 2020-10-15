Полиция задержала жителя Удмуртии, приехавшего в Нижний Новгород воровать детскую смесь Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи 26 банок детской смеси за 13 заходов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, безработного 35-летнего жителя республики Удмуртия задержали в начале октября в магазине на проспекте Кораблестроителей при совершении одной из краж. Отметим, что он уже был ранее судим.

Позднее полицейские пришли к выводу, что он причастен и к другим кражам детского питания, сообщения о которых поступали из сетевых супермаркетов в отделы полиции Автозаводского, Нижегородского, Сормовского и Приокского районов города, а также города Дзержинска Нижегородской области.

Общая стоимость похищенного составила более 33 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что приехал в Нижний Новгород на несколько дней с этой целью. Похищенное он планировал продать, тем самым улучшив свое финансовое положение.

Сотрудниками полиции было установлено, что часть похищенного товара мужчина успел продать на территории Нижнего Новгорода неизвестным, часть — переслал посылками своим знакомым.

Ему грозит возможное наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в ноябре прошлого года двое молодых людей украли более 100 банок детского питания.