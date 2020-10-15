Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
19 октября 2020 14:49  [62] Полиция задержала жителя Удмуртии, приехавшего в Нижний Новгород воровать детскую смесь
19 октября 2020 13:34  [100] Пассажир пострадал при столкновении маршрутки с трамваем в Московском районе
19 октября 2020 13:09  [118] Уголовное дело из-за борского стрелка завели также на инспектора по делам несовершеннолетних
19 октября 2020 12:17  [126] Жительница Дивеева хранила дома незаконный оружейный арсенал
19 октября 2020 11:19  [150] Нижегородка перевела 2 млн рублей мошенникам под видом полицейских
19 октября 2020 10:44  [223] Суд арестовал врача, выдавшего справку на оружие борскому стрелку
18 октября 2020 14:59  [889] Полторы тысячи человек эвакуировали из нижегородского ТРЦ "НЕБО" 18 октября
18 октября 2020 14:17  [456] Мальчик получил тяжелые травмы при падении с 4 этажа жилого дома в Нижнем Ногороде
18 октября 2020 13:56  [315] Сверток с наркотиком найден нижегородскими полицейскими в иномарке на улице Кузбасской
17 октября 2020 16:43  [1384] Десять человек эвакуировали из-за пожара в нижегородской многоэтажке 17 октября
Происшествия

Полиция задержала жителя Удмуртии, приехавшего в Нижний Новгород воровать детскую смесь

19 октября 2020 14:49  [62] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи 26 банок детской смеси за 13 заходов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, безработного 35-летнего жителя республики Удмуртия задержали в начале октября в магазине на проспекте Кораблестроителей при совершении одной из краж. Отметим, что он уже был ранее судим.

Позднее полицейские пришли к выводу, что он причастен и к другим кражам детского питания, сообщения о которых поступали из сетевых супермаркетов в отделы полиции Автозаводского, Нижегородского, Сормовского и Приокского районов города, а также города Дзержинска Нижегородской области.

Общая стоимость похищенного составила более 33 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый свою вину признал. Он рассказал, что приехал в Нижний Новгород на несколько дней с этой целью. Похищенное он планировал продать, тем самым улучшив свое финансовое положение.

Сотрудниками полиции было установлено, что часть похищенного товара мужчина успел продать на территории Нижнего Новгорода неизвестным, часть — переслал посылками своим знакомым.

Ему грозит возможное наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в ноябре прошлого года двое молодых людей украли более 100 банок детского питания.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража МВД
Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph