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Бизнес

Новые кредитные продукты доступны для бизнеса от банка "Открытие"

19 октября 2020 15:46  [24] Бизнес

Фото: с сайта банка "Открытие"

Банк "Открытие" запустил рекламную кампанию новых кредитных продуктов для для малого и среднего бизнеса в рамках промоакций "Удачное решение" и "Выгодный овердрафт". Об этом рассказали в пресс-службе банка.

В телевизионном ролике для новой рекламной кампании принимает участие амбассадор банка "Открытие", известный музыкант и бизнесмен Василий Вакуленко (Баста). Срок действия промоакций - с 6 октября по 31 декабря 2020 года.

При одобрении заявки на кредитный продукт в рамках промоакций "Удачное решение" и "Выгодный овердрафт" ставка по кредиту в рублях составит от 6,9% годовых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и заемщикам, занимающимся частной практикой в соответствии с российским законодательством. Сумма кредита или лимита овердрафта составляет более 50 млн рублей.

Кредиты выдаются на рефинансирование, инвестиции или пополнение оборотных средств сроком до 36 месяцев. Срок лимита овердрафта – 12 месяцев. Кредит зачисляется на расчетный счет заемщика в банке. По условиям действия продукта погашать долг можно разными способами по соглашению сторон. Возможно предоставление отсрочки на срок до 6 месяцев.

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