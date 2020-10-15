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Общество

Новый асфальт уложили на Казанском съезде в Нижнем Новгороде

19 октября 2020 15:49  [290] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый асфальт уложили на Казанском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе добавили, что работа по укладке более 1 тысячи тонн асфальта заняла один день. Фрезеровка дорожного полотна состоялась накануне.

Сейчас подрядчику предстоит создать пешеходные дорожки и колясочные съезды. Также планируется установка новых дорожных знаков.

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