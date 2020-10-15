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Новый асфальт уложили на Казанском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В пресс-службе добавили, что работа по укладке более 1 тысячи тонн асфальта заняла один день. Фрезеровка дорожного полотна состоялась накануне.
Сейчас подрядчику предстоит создать пешеходные дорожки и колясочные съезды. Также планируется установка новых дорожных знаков.
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