Новый асфальт уложили на Казанском съезде в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый асфальт уложили на Казанском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе добавили, что работа по укладке более 1 тысячи тонн асфальта заняла один день. Фрезеровка дорожного полотна состоялась накануне.

Сейчас подрядчику предстоит создать пешеходные дорожки и колясочные съезды. Также планируется установка новых дорожных знаков.