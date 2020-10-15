Более 700 идей предложили нижегородцы на форум "Сильные идеи для нового времени" Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совместно с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой 19 октября 2020 года провел совещание по региональному этапу презентации идей в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В мероприятии приняли участие руководители исполнительных органов власти региона и авторы идей, представленных на форум.

В рамках подготовки к форуму - с июля по сентябрь 2020 года - проходил сбор идей на платформе idea.asi.ru по 7 номинациям. В результате было подано более 14 тысяч идей от всех 85 субъектов Российской Федерации.

"Благодаря форуму "Сильные идеи для нового времени" граждане со всей страны смогли предложить свои проекты, реализация которых может внести существенный вклад в развитие государства. Жители Нижегородской подали 737 предложений во всех 7 номинациях форума. Мы заняли 4-е место по количеству представленных идей среди субъектов России. Это говорит о том, что в Нижегородской области живут талантливые и инициативные люди, желающие активно участвовать в развитии территории", - сказал Глеб Никитин.

Идеи от Нижегородской области распределились по номинациям следующим образом:

Новая социальная стратегия – 313 идей,

Новое городское развитие – 107 идей,

Новые компетенции – 104 идеи,

Современная экономика – 69 идей,

Новая молодежная повестка – 64 идеи,

Новые идеи для бизнеса – 42 идеи,

Новая технологическая стратегия – 38 идей.

"В рамках регионального этапа форума я дал поручение руководителям органов исполнительной власти совместно с региональными экспертами АСИ и Корпоративного университета областного правительства изучить все 737 идей и найти возможности для реализации лучших из них. По итогам этой работы был сформирован шорт-лист из 62-х наиболее сильных проектов. Их авторы - абсолютно разные люди. Это и бизнесмены, и сотрудники вузов, государственные служащие, студенты, общественники. С ними были проведены встречи в онлайн-формате, в рамках которых обсуждались конкретные шаги по внедрению представленных практик. Все проекты будут включены в базу лучших, сформированную Корпоративным университетом правительства Нижегородской области", рассказал Глеб Никитин.

"Хотела поблагодарить нижегородцев за активное участие. Среди предложенных идей есть очень достойные, доказавшие свою эффективность. Нам очень важно, чтобы руководители субъектов ознакомились с лучшими практиками и поддержали их тиражирование на местах. Вокруг важных идей уже сформировалось сообщество единомышленников, готовых брать ответственность за продвижение этих инициатив", - сказала Светлана Чупшева.

СПРАВКА:



Форум "Сильные идеи для нового времени" организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом "Росконгресс".

Цель форума – сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию развития страны.

Задача - организовать команды из людей, готовых приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Лучшие 7 идей планируется представить президенту Российской Федерации Владимиру Путину на финальном этапе форума, который состоится 11-12 ноября 2020 года. Он пройдет в Сочи, на территории Парка науки и искусства "Сириус". Авторы 100 идей, отобранных по итогам обсуждения, представят их участникам форума. Поддержкой реализации самых сильных идей займутся АСИ и его партнеры.