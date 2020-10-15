ЗС НО внесет поправки в закон "Об обеспечении чистоты и порядка" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 19 октября обсудили проект изменений в закон "Об обеспечении чистоты и порядка". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В соответствии с федеральным законом, правила благоустройства города утверждает администрация соответствующего муниципалитета. В связи с этим предлагается внести соответствующие корректировки в областной закон.

Теперь комитету предстоит работа над поправками к законопроекту, чтобы сохранить нормы, необходимые для подготовки и проведения празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

"Закон об обеспечении чистоты и порядка необходим. В ближайшее время перед нами стоит важная задача – реализовать комплексно и правильно с точки зрения законодательства подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. Мы продолжим модернизацию документа, чтобы он остался рабочим региональным законом. Будут предусмотрены механизмы контроля, в том числе со стороны административно-технической инспекции, будут вводиться новые требования закона, которые будут коррелировать с административным кодексом области", - сказал председатель комитета Олег Шавин.