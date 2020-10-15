Новую дорогу построили в Борском районе по программе ППМИ Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новая асфальтированная дорога, строительство которой проходило в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), появилась в деревне Ивановское на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа действует на территории региона с 2013 года. Ее суть в поддержке на конкурсной основе инициатив, предложенных и осуществляемых при широком участии и софинансировании со стороны населения.

Всего на строительство дороги в деревне Ивановское было направлено 2,167 млн рублей, из которых 3% собрали жители, 5% предоставили спонсоры, 30% было выделено из местного бюджета, 62% - из областного бюджета. Жители контролировали ход работ, которые проводились в соответствии со всеми дорожными нормативами.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее заявлял, что программа поддержки местных инициатив - одна из самых эффективных, ее необходимо расширять и поддерживать.

"Жители Нижегородской области, безусловно, замечают положительные изменения, которые происходят в их населенных пунктах благодаря программе поддержки местных инициатив. Несмотря на сложности из-за пандемии, такие проекты нельзя останавливать. Ведь люди сами определяют, что для них важно, вкладывают и собственные средства в благоустройство. Мы не имеем права обманывать ожидания нижегородцев, поэтому в 2021-м объем поддержки программы сохранится на уровне нынешнего года. И конкурсный отбор на будущий год пройдет уже в ноябре 2020-го", - подчеркивал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области сказал, что в 2020 году в регионе в рамках проекта по поддержке местных инициатив реализуется 467 программ на общую сумму субсидии из областного бюджета 363 млн рублей.



СПРАВКА:

В 2020 году определено несколько направлений реализации местных инициатив. Это проекты "Дорога к дому", "Никто не забыт", "Спорт для всех", "Все лучшее - детям" и "Делаем вместе". В проект "Никто не забыт" входит строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Проект "Дорога к дому" включает мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров. Объекты физической культуры и массового спорта относятся к проекту "Спорт для всех!", а детские площадки – к проекту "Все лучшее - детям!". В проект "Делаем вместе!" входят мероприятия по строительству, ремонту и благоустройству объектов ЖКХ, водоснабжения, уличного освещения, массового отдыха, учреждений культуры и пр.