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Экономика

Более 162 млн рублей направят на строительство школ в Нижнем Новгороде в 2020 году

19 октября 2020 18:15  [201] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комиссия думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству поддержала изменения в бюджет Нижнего Новгорода на заседании 19 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, доходную и расходную части бюджета планируется увеличить на 96,6 млн рублей за счет собственных доходов и на 46,1 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. 

Изменения предполагают выделение средств:

- 243,5 млн рублей (межбюджетные трансферты) на организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов;

- 162,8 млн рублей на строительство образовательных учреждений: 93,1 млн рублей – школы в ЖК "Гагаринские высоты", в мкр. "Цветы" и пристрой к школе в мкр. Сортировочный; еще 69,7 млн рублей - школа в ЖК "Новая Кузнечиха";

- 126,7 млн рублей (межбюджетные трансферты) на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство;

- 80 млн рублей – на возмещение части затрат МП "Нижегородпассажиравтотранс" и МП "Нижегородэлектротранс" из-за распространения коронавируса;

28 млн рублей – на приобретение праздничной иллюминации для оформления города;

2,9 млн рублей – на экспертизу проектно-сметной документации мероприятий по инженерной защите территории на участке от Метромоста до Молитовского моста.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составит 37 млрд 266 млн рублей, расходная – 38 млрд 530,2 млн рублей, дефицит – 1 млрд 268,2 млн рублей.

Решение будет принято на заседании думы Нижнего Новгорода 28 октября.

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