Глеб Никитин предложил усилить адресную поддержку нуждающихся семей Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил усилить адресную поддержку нуждающихся семей. Он представил свою инициативу 19 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Ранее сообщалось, что Глеб Никитин совместно с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой провел совещание по региональному этапу презентации идей в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Жители Нижегородской подали 737 предложений во всех 7 номинациях форума.

Как отметил Глеб Никитин, в рамках подготовки к форуму он представил заявку "Эффективная поддержка семей: возможность измениться" на участие в конкурсе в номинации "Новая социальная стратегия".

"Суть идеи в том, чтобы перейти от формального распределения выплат к адресной поддержке реально нуждающихся семей, улучшить качество жизни детей в них. Идея основана и на позиции родителей. Для этого и вводится принцип учета индивидуальной потребности семьи", - отметил Глеб Никитин.

В частности, в рамках инициативы предполагается формирование единого реестра жизненных ситуаций для проактивного информирования граждан о праве на меры поддержки; расширение доступа некоммерческих социально ориентированных организаций к оказанию различных видов помощи.

"Сейчас мы уже реализуем пилотный проект по увеличению уровня дохода граждан на основе социального контракта, то есть с учетом принципа адресности и нуждаемости. 75% социальных контрактов заключено с семьями, в которых есть дети. Данный подход предполагает комплексную систему оценки имущественного положения семьи, ориентацию на индивидуальные потребности каждого. В перспективе необходимо расширять принцип адресности", - добавил Глеб Никитин.