Обвиняемый в растрате средств КБ "Ассоциация" останется под стражей еще на месяц Происшествия

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Суд продлил срок содержания под стражей бывшему топ-менеджеру нижегородского КБ "Ассоциация" еще на месяц. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Обвиняемый просил изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд не удовлетворил ходатайство, продлив срок ареста до 19 ноября 2020 года.

Напомним, что КБ "Ассоциация" находится в процедуре банкротства. Лицензия у банка отозвана в конце июля 2019 года.

Руководство кредитной организации вскрыло факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

В следственном комитете объяснили, что обвиняемый с сообщниками разработали схему совершения растраты денежных средств банка, перечисляя средства на счета контрагентов, открытых в иностранном банке. Общая сумма растраты с 2013 по 2016 годы превысила 487 млн рублей.

Именно для сокрытия мошенничества сотрудник банка и осуществлял фальсификацию документов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Растрата чужого имущества лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и "Фальсификация финансовых документов" (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ).

Обвиняемый свою вину признал частично. Под стражу его заключили в апреле этого года.