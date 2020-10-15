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Общество

Снег выпал в Нижнем Новгороде утром 20 октября

20 октября 2020 12:31  [103] Общество

Фото: Соцсеть

Жители Нижнего Новгорода утром 20 октября наблюдали осадки в виде снега. Своими наблюдениями и фотографиями этого явления нижегородцы поделились в соцсети.

Жители города рассказывают, что видели мокрый снег в Нижегородском и Автозаводском районах. Некоторые пользователи соцсети сожалеют, что это произошло рано утром, когда они еще спали. Часть нижегородцев радуется появлению снега и наступлению "настоящей зимы".

Напомним, что синоптики прогнозировали настоящий снег в Нижнем Новгороде в самом конце октября. Предшествовать снегопаду будут четыре дня, когда столбики градусников не поднимутся выше нулевой отметки (ночью – от -3° до -2°, днем – около 0°).

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