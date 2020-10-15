Снег выпал в Нижнем Новгороде утром 20 октября Общество

Фото: Соцсеть

Жители Нижнего Новгорода утром 20 октября наблюдали осадки в виде снега. Своими наблюдениями и фотографиями этого явления нижегородцы поделились в соцсети.

Жители города рассказывают, что видели мокрый снег в Нижегородском и Автозаводском районах. Некоторые пользователи соцсети сожалеют, что это произошло рано утром, когда они еще спали. Часть нижегородцев радуется появлению снега и наступлению "настоящей зимы".

Напомним, что синоптики прогнозировали настоящий снег в Нижнем Новгороде в самом конце октября. Предшествовать снегопаду будут четыре дня, когда столбики градусников не поднимутся выше нулевой отметки (ночью – от -3° до -2°, днем – около 0°).