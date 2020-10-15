Скоростной интернет появился в 354 школах и больницах Нижегородской области Общество

Скоростной интернет появился в 354 школах, больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, пожарных частях и в других соцобъектах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сказал губернатор Глеб Никитин, в частности, подключены 137 образовательных организаций, 116 фельдшерско-акушерских пунктов, 20 пожарных частей. Работы проводятся по национальному проекту "Цифровая экономика".

"Мы завершили подключение к высокоскоростному интернету всех запланированных на 2020 год социально значимых объектов. На следующий год в плане еще 462 учреждения. До конца 2021 года к интернету должны быть подключены все 1104 социально значимых объекта в регионе", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Скоростной интернет дает новые возможности для работы социальных учреждений. Например, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты в районах региона могут выходить на связь с учреждениями в областном центре или федеральными центрами. Телемедицина - лишь одно из направлений этой работы", - добавил Глеб Никитин.

Подключение осуществляет ПАО "Ростелеком" - победитель аукциона, проведенного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Госконтракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов Нижегородской области заключен на сумму более 800 млн рублей и рассчитан на три года – с 2019-го по 2021-й. Это средства федерального бюджета.

"Для нашей компании участие в масштабном государственном проекте – один из приоритетов и особая ответственность. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы выполнить годовой объем запланированных работ досрочно. Завершив второй этап проекта, мы взяли на себя дополнительные обязательства и продолжаем строить оптику для социально важных учреждений", - отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Иван Зима.

Стандартом проекта предусмотрена скорость 100 Мб/с для городских и 50 Мб/с для сельских образовательных организаций соответственно. Эти показатели обозначены в госконтрактах на оказание услуг.