Свидания с осужденными в нижегородских колониях и СИЗО вновь ограничены Общество

Свидания с осужденными в колониях и СИЗО Нижегородской области вновь ограничены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача длительные свидания в исправительных учреждениях временно приостановлены, начиная с 20 октября 2020 года. Сроки ограничений не уточняются.

Также с 20 октября родственников пустят на краткосрочные свидания только при предъявлении оригинала справки об эпидемиологическом окружении по месту жительства. Справка должна быть оформлена на оригинальном бланке поликлиники с печатью. При отсутствии справки допуск запрещен.

Напомним, после весенне-летнего перерыва длительные свидания с осужденными вновь были разрешены с 21 августа. Таким образом, ограничения были сняты только на два месяца.