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Культура и отдых

"Т Плюс" установила детскую площадку в парке "Утиное озеро" в Дзержинске

20 октября 2020 13:33  [82] Культура и отдых

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Компания "Т Плюс" установила новый современный игровой комплекс для детей в дзержинском парке "Утиное озеро". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Площадка построена в рамках межрегионального проекта "Территория детства с Т Плюс" при содействии автономной некоммерческой организации "Ветераны боевых действий города Дзержинска". Она расположена в популярной зоне отдыха горожан, рядом с берегом уникального водоема.

"В этом году парк "Утиное озеро" прошел масштабное благоустройство, чудесный уголок живой природы буквально преобразился. Благодаря таким проектам город становится красивее и комфортнее, и мы рады внести свой вклад в это важное для города и его жителей начинание", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Детский городок соответствует всем современным нормам и требованиям: есть специальное резиновое покрытие, установлены игровые модули и качели, отметили в пресс-службе компании.

"Это хороший подарок для наших маленьких горожан, которые смогут проводить здесь время с пользой и удовольствием. Считаю этот формат муниципально-частного партнерства удачным примером для подражания, будем по возможности распространять его и на другие объекты города", – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

"Мы не первый год сотрудничаем с энергетиками "Т Плюс" в реализации социальных проектов и признательны партнерам за поддержку. Такие современные, красивые и гостеприимные площадки приносят детям радость, они нужны городу", – подчеркнул директор АНО "Ветераны боевых действий города Дзержинска" Александр Киселев.

Ранее сообщалось, что второй этап благоустройства парка "Утиное озеро" завершился в Дзержинске. В парке оборудованы детские и спортивные площадки. Жители города смогут играть в волейбол, футбол, баскетбол, а также заниматься на тренажерах. Кроме того, в парке появилось несколько арт-объектов, сцена, беседки и зоны с покрытием wi-fi.

Добавим, что в 2018-2019 годах в Дзержинске в рамках проекта "Территория детства с Т Плюс" было установлено два детских городка. Еще пять площадок и два комплекса воркаутов построено в Кстове.

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