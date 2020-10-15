Названы сроки завершения строительства новых детсадов в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов назвал сроки завершения строительства новых детских садов в Нижнем Новгороде в ходе заседания профильной комиссии гордумы 20 октября.

Согласно информации, детский сад на 290 мест в ЖК "Корабли", строительство которого началось в 2019 году, будет сдан 25 декабря 2020 года.

В этот же день планируется сдача детского сада на 520 мест на пр. Гагарина .

Еще один детский сад на 280 мест на пр. Гагарина - в ЖК "Гагаринские высоты" - будет построен и сдан в эксплуатацию в феврале 2021 года.

Кроме того, на настоящий момент закончилось проектирование еще по девяти объектам. По шести из них разыграны контракты на строительство. Речь идет о двух детских садах в ЖК "Новая Кузнечиха", а также детских садах на улицах Глеба Успенского, Генерала Зимина, Молитовской, Верховой.

По словам Дмитрия Горбунова, в конце этого месяца будут объявлены конкурсы по строительству детсадов на ул. Красноуральской, Куйбышева и Есенина. Их планируется построить до сентября 2021 года, а детский сад на ул. Глеба Успенского, ввиду сложности объекта, – в ноябре 2021.