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Общество

Детский сад в Кузнечихе планируется построить к осени 2021 года

07 сентября 2020 11:45  [38] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детский сад на 280 мест в Кузнечихе планируется построить к осени 2021 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода определило подрядчика, который возведет здание за 202,1 млн рублей. Им стало нижегородское ООО "Монолит". Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта составляла 242,02 млн рублей.

Детский сад будет трех- или четырехэтажным. Поясняется, что речь идет о двух-трех надземных этажах и подвале.

На первом этаже будут расположены группы для детей младшего и среднего возраста, помещения пищеблока и медицинского назначения. На втором – группы для детей среднего, старшего и подготовительного возраста, музыкальный зал и зал для физкультуры, а также административные помещения. На третьем – группы для детей подготовительного возраста. В подвале будут расположены технические помещения.

Срок выполнения работ - 12 месяцев с даты заключения контракта.

Напомним, что ранее депутаты Думы поддержали передачу земельного участка под строительство детского сада в собственность Нижнего Новгорода в июне 2019 года.

Также заключен контракт на строительство другого детсада в ЖК "Новая Кузнечиха" на 320 мест.

СПРАВКА:

ООО "Монолит" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в декабре 2009 года. Размер уставного капитала 10 тысяч рублей. Генеральный директор - Евплов Евгений Валерьевич. Основным видом деятельности компании является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

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