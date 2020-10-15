Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2020 17:35  [8] Число нижегородцев, отправившихся в армию осенью, увеличилось по сравнению с прошлым годом
20 октября 2020 17:17  [35] Нижний Новгород хочет зимой снизить применение песко-соляной смеси на дорогах и увеличить - реагента
20 октября 2020 16:24  [126] Город объяснил отказ от старых зданий детсадов для создания новых детских учреждений
20 октября 2020 16:02  [112] Названы сроки завершения строительства новых детсадов в Нижнем Новгороде
20 октября 2020 16:00  [85] Банк "Открытие" достиг рекордных показателей в розничном кредитовании
20 октября 2020 14:37  [186] Диггеры исследовали полузатопленный бункер в Нижегородской области
20 октября 2020 13:17  [136] Свидания с осужденными в нижегородских колониях и СИЗО вновь ограничены
20 октября 2020 12:57  [340] Скоростной интернет появился в 354 школах и больницах Нижегородской области
20 октября 2020 12:31  [497] Снег выпал в Нижнем Новгороде утром 20 октября
20 октября 2020 12:21  [262] Движение транспорта будет ограничено в районе Горького-Белинского
Общество

Город объяснил отказ от старых зданий детсадов для создания новых детских учреждений

20 октября 2020 16:24  [126] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода объяснила отказ от старых зданий детсадов для создания новых детских учреждений. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 20 октября.

В ходе заседания депутат Николай Чернышов поинтересовался у директора департамента строительства и капитального ремонта Дмитрия Горбунова, нет ли у горадминистрации сегодня планов использовать здания закрывшихся ранее детсадов по назначению.

Он отметил, что в городе много зданий, которые строились, но не используется для этой цели. В том числе, они находятся в районах, где нет места для нового строительства. Восстановление этих зданий, по его мнению, поможет решить проблему с нехваткой мест в детских садах.

Дмитрий Горбунов пояснил, что администрация города ведет мониторинг таких зданий. Однако, сейчас 80% из них находятся в коммерческой собственности. Город вел с некоторыми из собственников переговоры, однако они ничем не кончились – назначается объем выкупа несоизмеримо больший, чем готова заплатить администрация.

Напомним, на заседании также названы сроки завершения строительства новых детсадов в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph