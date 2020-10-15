Город объяснил отказ от старых зданий детсадов для создания новых детских учреждений

Администрация Нижнего Новгорода объяснила отказ от старых зданий детсадов для создания новых детских учреждений. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 20 октября.
В ходе заседания депутат Николай Чернышов поинтересовался у директора департамента строительства и капитального ремонта Дмитрия Горбунова, нет ли у горадминистрации сегодня планов использовать здания закрывшихся ранее детсадов по назначению.
Он отметил, что в городе много зданий, которые строились, но не используется для этой цели. В том числе, они находятся в районах, где нет места для нового строительства. Восстановление этих зданий, по его мнению, поможет решить проблему с нехваткой мест в детских садах.
Дмитрий Горбунов пояснил, что администрация города ведет мониторинг таких зданий. Однако, сейчас 80% из них находятся в коммерческой собственности. Город вел с некоторыми из собственников переговоры, однако они ничем не кончились – назначается объем выкупа несоизмеримо больший, чем готова заплатить администрация.
Напомним, на заседании также названы сроки завершения строительства новых детсадов в Нижнем Новгороде.
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