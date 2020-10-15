Число нижегородцев, отправившихся в армию осенью, увеличилось по сравнению с прошлым годом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Решение о призыве в армию осенью 2020 год принято по 600 нижегородцам. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

На заседания призывных комиссий было вызвано около 2 тысяч человек, из которых 600 признаны пригодными для прохождения службы. Отправка в войска начнется уже на этой неделе.

В прошлый осенний призыв из Нижегородской области отправились служить 500 молодых людей.



Военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков сказал, что в условиях распространения коронавирусной инфекции медицинские комиссии в этом году испытали "серьезную нагрузку". Из общего числа призывников 400 человек пришлось отправить на дополнительное углубленное медицинское обследование.

Владимир Паков также отметил, что фактов уклонения от прохождения военной службы в Нижегородской области не зафиксировано. При этом в прошлом году с медкомиссией не согласились 250 нижегородцев.