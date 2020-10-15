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Бизнес

ЛУКОЙЛ оказал поддержку почти 500 нижегородским социальным проектам

20 октября 2020 18:38  [82] Бизнес

ПАО "ЛУКОЙЛ" оказало поддержку почти 500 социальным проектам Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба компании, это стало возможным благодаря Конкурсу социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ". Он проводится с 2007 года с целью поддержки частных инициатив социального предпринимательства.

За годы существования конкурса на территории Нижегородской области от общественных организаций поступило 1 602 заявки, победителями стали 464 проекта. Объем грантовой поддержки превысил 100 млн рублей.

Особенностью конкурса в Нижегородской области являются долгосрочные программы по поддержке развития художественных промыслов, спорта, работа по снижению детского травматизма, укрепление семейных ценностей, преобразование городского пространства, воспитание экологической культуры граждан и волонтерское движение.

Напомним, что сегодня в Нижнем Новгороде президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на поддержку и развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры на территории Нижегородской области.

Также в ходе визита в регион состоялась рабочая встреча президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

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