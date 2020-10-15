Нижегородская область и ЛУКОЙЛ продолжат развивать социальные проекты Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов 20 октября подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение направлено на поддержку и развитие образования, здравоохранения, спорта и иных сфер на территории Нижегородской области в рамках конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".

"ЛУКОЙЛ – одна из знаковых компаний для региона. Она является драйвером экономического роста, работодателем для тысяч жителей Нижегородской области, крупнейшим налогоплательщиком и, что очень важно, демонстрирует высокую социальную ответственностью. Мы заключили с компанией соглашение о сотрудничестве, и каждый год подписываем дополнительные соглашения, которые касаются поддержки спорта, социальных и культурных проектов. Благодаря конкурсу социальных и культурных проектов, организуемого компанией, появляется дополнительная возможность поддержки соцпредпринимательства в регионе. Это направление у нас сейчас активно развивается", - сказал губернатор Нижегородской области.

"Очень важно наше сотрудничество при реализации инвестиционных проектов компании. Особое место занимает проект строительства комплекса переработки нефтяных остатков. Его ввод в эксплуатацию позволит создать новые рабочие места для жителей", - добавил Глеб Никитин.

"У нас много задач в Нижегородской области, мы ощущаем поддержку при реализации инвестиционных проектов. Сейчас на площадке строительства комплекса переработки нефтяных остатков идет активная работа для того, чтобы в срок ввести объект в эксплуатацию. После завершения создания крупнейших объектов планируем начать новый инвестиционный цикл", - отметил Вагит Алекперов.