Власти рассказали о новой концепции реставрации пакгаузов на Стрелке Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Концепция реставрации пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде изменилась, сообщил министр культуры региона Олег Беркович.

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и сейчас хотят использовать как концертный зал и выставочное пространство.

Олег Беркович пояснил, что в рамках реконструкции пакгаузов изначально планировалось возвести стеклянный каркас снаружи, однако потом принято решение вставить внутрь легко возводимую металлическую конструкцию, обшитую стеклом для всесезонного использования. Сейчас ведется поиск источника финансирования этого проекта. Предполагается, что реконструкция пакгаузов завершится к 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечается в 2021 году.

В настоящее время на одном из двух существующих объектов ведутся противоаварийные работы - расчистка старого покрасочного слоя, удаление ржавчины до полного восстановления исторического цвета серебра и покрытие антикоррозийным составом. На эти цели из регионального бюджета выделено 10,7 млн рублей, а на два пакгауза - 21,5 млн рублей. Заключить договор на противоаварийные работы на втором пакгаузе планируется в ближайшее время.

фото пресс-службы регионального правительства