Порядка четырех тысяч нижегородцев участвуют в проекте "Популяризация предпринимательства" Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Порядка четырех тысяч жителей Нижегородской области принимают участие в проекте "Популяризация предпринимательства" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он отметил, что это комплексный проект, рассчитанный на поддержку как начинающих, так и действующих предпринимателей.

"На официальном портале mybiznn.ru можно пройти тестирование на предпринимательские способности, получить консультацию эксперта, принять участие в обучающих вебинарах на актуальные темы, реализовать бизнес-проект при помощи опытного наставника, подать заявку на участие в конкурсе бизнес-идей, получить ценные призы и всяческую поддержку, а также бесплатно зарегистрировать компанию", - рассказал Андрей Саносян.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, на конкурс "Идея на миллион" уже поступило около 170 заявок. Большая часть из них относится к сфере IT-технологий.

Так, авторы идей планируют создать промышленный агрегатор для b2b-сегмента, маркетплейс для предпринимателей, мобильные приложения для покупки автозапчастей. Также участники конкурса намерены развивать бизнес в сферах производства продуктов питания, услуг и образования.

Задача конкурса – найти самые перспективные бизнес-идеи и "помочь их авторам заработать свой первый миллион". Конкурс проходит в два этапа: на заочном независимая экспертная комиссия позволяет определить финалистов, а на очном с ними начинают работать наставники, превращая идеи в профессиональный бизнес-план. Такая поможет повысить выживаемость стартапов.

Заявки на бизнес-конкурс принимаются до 1 ноября 2020 года. Награждение победителей планируется провести в рамках итогового предпринимательского форума, который состоится в конце ноября.

Партнерами проекта стали Ассоциация кластеров и технопарков России, корпорация Intel, компания МТС, группа компаний "Титан".

Напомним, проект "Популяризация предпринимательства" реализуется региональным Минпромом совместно с АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участие в проекте бесплатное. Узнать подробнее о нем можно на официальном портале mybiznn.ru. Справки по телефону горячей линии: 8−800−201−52−80.