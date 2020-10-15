Благоустройство площади 1 Мая завершилось в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Благоустройство площади 1 Мая завершилось в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Благоустройство проводилось в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Центральной точкой площади стал первый в Нижегородской области пешеходный фонтан, сменивший классический фонтан с чашей, которая за 18 лет значительно износилась. Помимо нового фонтана, на площади появились зоны отдыха под навесами. Обновили здесь и инженерную инфраструктуру: на территории смонтировано новое освещение, система видеонаблюдения.

"В Арзамасе за последнее время было реализовано несколько крупных проектов благоустройства. Здесь появились комфортные зоны отдыха для горожан и туристов. Это очень важная часть развития города, который является историческим поселением", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На реализацию проекта было выделено 35 млн рублей из бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней.

"Концепция площади 1 Мая реализована с точки зрения нестандартного и достаточно смелого для этой территории технического решения. Подсветка, семь линий, музыкальное сопровождение – фонтан и в целом общественное пространство кардинально преобразились. Рад, что уже имеющаяся точка притяжения для жителей получила новое звучание, причем в буквальном смысле", - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Глеб Никитин не раз говорил, что проект формирования комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

"Преображая общественные пространства, мы делаем жизнь людей комфортнее, даем толчок к развитию населенных пунктов. При этом важно участие самих жителей в этом процессе. Как показывает практика, те территории, где люди сами создавали проект благоустройства, контролировали работы, становятся более комфортными и востребованными. Поэтому прошу жителей активнее принимать участие в общественных обсуждениях, предлагать свои варианты преображения территорий", - призвал губернатор.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.