Москва стала публиковать на транспортных картах QR-коды нижегородских достопримечательностей Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка" и транспортные билеты "Единый", на которых изображены QR-коды нижегородских достопримечательностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Проект реализован в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода совместно с представительством правительства Нижегородской области и региональным департаментом развития туризма и народных художественных промыслов.

"Юбилей Нижнего Новгорода - событие общероссийского масштаба. Важно, чтобы как можно больше людей увидели Нижний и полюбили его. Нижегородский кремль на карте "Тройка" - знак уважения к истории и культуре нашего города. К юбилею будет реализовано немало проектов, которые позволят повысить привлекательность Нижнего Новгорода для туристов", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

С 21 октября транспортные карты с "нижегородским колоритом" можно приобрести на станциях московского метро – Нижегородской, Пушкинской, Чистых прудах, Лубянке, Тверской, Арбатской, Парке культуры и Киевской.

"Сегодня мы прикладываем максимум усилий, чтобы москвичи и гости столицы смогли узнать о предстоящей знаменательной дате и принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. Совместно с департаментом транспорта Москвы и департаментом развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области мы запускаем тематические проездные карты метрополитена, которые смогут привлечь дополнительное внимание к нашему замечательному городу и региону", - объяснил руководитель представительства правительства Нижегородской области в Москве Сергей Гранков.

"800-летие Нижнего Новгорода - это масштабное мероприятие, на которое мы ждем гостей со всего мира. Запуск тематических транспортных карт в Москве — это дополнительный элемент продвижения региона среди москвичей и гостей столицы", - рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода реализуется целый ряд крупных инфраструктурных и событийных проектов: программа "Город 800", "Команда 800" и "Волонтеры 800" - проекты вовлечения жителей города и экспертов в подготовку к празднованию юбилея, а также направление по развитию благотворительности и волонтерского фандрайзинга - "800 добрых дел".