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Бизнес

Нижегородским предпринимателям предложили благоустраивать участки в размере "1 рубль за 1 кв.метр"

22 октября 2020 10:16  [84] Бизнес

Нижегородским предпринимателям предложили благоустраивать участки на льготных условиях, в соотношении "1 рубль за 1 кв.метр". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее распоряжение принято в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Суть создания льготных условий

Бизнесмены смогут на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, разместить элементы благоустройства, спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы (скамейки, качели, пандусы, урны и другие объекты, предусмотренные п.4.26 перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300).

Плата за размещение указанных объектов существенно снизится: если раньше она составляла 2% от кадастровой стоимости участка, то теперь установлена в размере 1 рубль за 1 кв. м.

"Нижегородские предприниматели заинтересованы в участии в благоустройстве города. Вместе мы обсуждаем оптимальные варианты такого сотрудничества. 800-летие – хороший повод заявить о своем бизнесе как о социально ответственном. Правительство региона, в свою очередь, предлагает льготные условия для бизнесменов, желающих внести свой вклад в преображение городской среды", - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

"Все заинтересованные в благоустройстве земельных участков, находящихся в муниципальной либо неразграниченной собственности, могут обратиться в администрацию Нижнего Новгорода. Если нижегородские предприятия и представители бизнеса захотят украсить наш город, мы готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации их идей и, в частности, в согласовании проектов", - добавил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Необходимый комплект документов прописан в постановлении Правительства Нижегородской области от 15.04.2015 г. № 213.

Напомним, теперь в Нижегородской области опубликованы данные о кадастровой стоимости любого объекта. В частности, утверждены результаты государственной кадастровой оценки недвижимости в Нижегородской области: зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов.

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