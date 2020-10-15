ЗС НО рассмотрит вопрос об отставке председателя Евгения Лебедева Политика

Решение об отставке председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Лебедева может быть принято на ближайшем заседании 29 октября 2020 года. Информация о досрочном прекращении полномочий размещена в автоматизированной информационной системе регионального парламента.

Вопрос находится на рассмотрении.

Инициатором выступил комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Заксобрания региона.

Ранее сообщалось, что Евгений Лебедев досрочно сложит полномочия председателя Заксобрания Нижегородской области. На прошлом заседании он заявил, что "давно принял для себя решение". Он пояснил, что останется работать в качестве депутата, но возглавлять парламент не будет. Ему поступило предложение по работе в промышленном секторе. По информации источника "НИА Нижний Новгород", Евгений Лебедев может возглавить совет директоров ПАО "Нител".

Напомним, что Евгений Лебедев стал председателем областного парламента в 2011 году, сменив на этом посту Виктора Лунина.