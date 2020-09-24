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Политика

Евгений Лебедев досрочно сложил полномочия председателя Заксобрания Нижегородской области

24 сентября 2020 11:38  [6] Политика

Евгений Лебедев досрочно сложил полномочия председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом он заявил в ходе заседания регионального парламента 24 сентября 2020 года.

"Я давно принял для себя решение, что не буду избираться в следующий созыв Законодательного собрания. Мне поступило интересное предложение о работе в промышленном секторе. Поэтому я принял решение о досрочном сложении полномочий", - сказал Евгений Лебедев.

Планируется, что Евгений Лебедев останется работать в качестве депутата. В то же время, по информации источника "НИА Нижний Новгород", Евгений Лебедев может возглавить совет директоров ПАО "Нител".

Ожидается, что новый спикер будет избран уже на следующем заседании Заскобрания в октябре. Каждая фракция предложит своих кандидатов. Вероятнее всего, депутаты фракции "Единой России" будет рекомендовать кандидатуру бывшего вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, избранного в Заксобрание в ходе довыборов 13 сентября.

Напомним, что Евгений Лебедев возглавил областной парламент в 2011 году, сменив на этом посту Виктора Лунина. Напомним также, что Евгений Люлин ранее уже возглавлял Заксобрание - с 2002 по 2007 годы.

Председатели регионального парламента, начиная с 1994 года.

Анатолий Козерадский (1994—2001)
Дмитрий Иванович Бедняков (и.о) (2001—2002)
Евгений Борисович Люлин (2002—2007)
Виктор Николаевич Лунин (2007—2011)
Евгений Викторович Лебедев (2011 — 2020 годы).

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