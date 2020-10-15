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Происшествия

Движение по трассе М-7 в Кстовском районе после массовой аварии возобновлено

22 октября 2020 14:19  [3231] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

Движение по трассе М-7 в Кстовском районе после массовой аварии возобновлено в 14:00. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей. При этом, ликвидация последствий ДТП продолжается.

Водителей просят сбавить скорость на этом участке.

Напомним, участок на 477-м км трассы М-7 в Кстовском районе, неподалеку от д.Малиновка, был временно перекрыт из-за массовой аварии. ДТП случилось около 12:00.

Столкнулись сразу 4 автомобиля. Есть ли пострадавшие, и какой именно транспорт, пока уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

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