Движение по трассе М-7 в Кстовском районе после массовой аварии возобновлено Происшествия

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Движение по трассе М-7 в Кстовском районе после массовой аварии возобновлено в 14:00. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей. При этом, ликвидация последствий ДТП продолжается.

Водителей просят сбавить скорость на этом участке.

Напомним, участок на 477-м км трассы М-7 в Кстовском районе, неподалеку от д.Малиновка, был временно перекрыт из-за массовой аварии. ДТП случилось около 12:00.

Столкнулись сразу 4 автомобиля. Есть ли пострадавшие, и какой именно транспорт, пока уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.