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Культура и отдых

Автокинотеатр и концерты для просмотра из машин планируются к юбилею Нижнего Новгорода

22 октября 2020 17:11  [34] Культура и отдых
Фиеста аэростатов

Фиеста аэростатов

Фото: Владимир Яшин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон рассказал о крупных мероприятиях, которые готовятся к 800-летию города. Эту информацию он озвучил в ходе заседания комиссии думы Нижнего Новгорода по соцполитике.

Роман Беагон пояснил, что за основной блок мероприятий отвечает АНО "Центр 800".

С мая по октябрь 2021 года в Нижнем Новгороде будет организован автокинотеатр, и состоится ряд концертов для просмотра из машины.

Также в юбилейный год департамент культуры проведет общегородской флешмоб, в рамках которого будет исполнена песня Нижегородская (Сормовская) лирическая.

Еще одним мероприятием станет вокальный фестиваль-конкурс непрофессиональных исполнителей "Песни Нижегородских улиц".

Кроме того, в городе пройдет Всероссийская конференция директоров социального блока.

В основной день празднования 800-летия - 21 августа администрация Нижнего Новгорода организует праздники в районах города.

Как сообщил Роман Беагон, еще несколько мероприятий состоятся совместно с правительством Нижегородской области. Речь идет о праздновании столетнего юбилея академика Сахарова, "Горьковской елке", Приволжской фиесте аэростатов и других акциях.

Напомним, что главное торжество состоится в августе следующего года на стадионе "Нижний Новгород" на Стрелке. Событийный календарь празднования 800-летия Нижнего Новгорода представили в сентябре. Кульминацией празднования станет масштабное шоу международного уровня.

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