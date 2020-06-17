Нижегородцы узнают о событиях празднования 800-летия города в сентябре 2020 года Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Событийный календарь празднования 800-летия Нижнего Новгорода будет представлен общественности в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нижний Новгород отмечает юбилей в 2021 году. Главное торжество состоится в августе следующего года на стадионе "Нижний Новгород" на Стрелке.



Центральной частью подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода является инфраструктурная программа "Город 800". Большая часть территорий, включенных в программу, будет благоустроена к августу 2021 года.

Важным объектом благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода является парк "Швейцария". К работам собираются приступить этим летом, а завершить — в 2021 году. Подробности опубликуют на сайте парка "Швейцария". Там же любой желающий сможет не только ознакомиться с концепцией и этапами проекта, по и оставить свое мнение о них.

Инфраструктурная программа "Город 800" включает также строительство дорожной развязки по улицам Циолковского, Кузьмина и Светлоярской. Над железнодорожными путями планируется построить четырехполосную эстакаду. По проекту объявлен аукцион, подрядчик будет определен в начале июля. Планируется, что к работам он приступит уже до конца лета. Завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, необходимо в 2022 году.



Один из знаковых объектов в инфраструктурной программе "Город 800" – крупнейший в России образовательный центр "Школа 800". Старт проекту был дан 1 июня. "Школа 800" рассчитана на 4 550 мест. Образовательный комплекс планируется построить к сентябрю 2021 года. Занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода.

Также к 800-летию Нижнего Новгорода будет отреставрировано 69 значимых объектов культурного наследия. На сегодняшний день проектная документация готова по 15 ОКН, по 25 объектам она в стадии завершения.