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Культура и отдых

Нижегородцы узнают о событиях празднования 800-летия города в сентябре 2020 года

18 июня 2020 18:57  [355] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Событийный календарь празднования 800-летия Нижнего Новгорода будет представлен общественности в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нижний Новгород отмечает юбилей в 2021 году. Главное торжество состоится в августе следующего года на стадионе "Нижний Новгород" на Стрелке.

Центральной частью подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода является инфраструктурная программа "Город 800". Большая часть территорий, включенных в программу, будет благоустроена к августу 2021 года.

Важным объектом благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода является парк "Швейцария". К работам собираются приступить этим летом, а завершить — в 2021 году. Подробности опубликуют на сайте парка "Швейцария". Там же любой желающий сможет не только ознакомиться с концепцией и этапами проекта, по и оставить свое мнение о них.

Инфраструктурная программа "Город 800" включает также строительство дорожной развязки по улицам Циолковского, Кузьмина и Светлоярской. Над железнодорожными путями планируется построить четырехполосную эстакаду. По проекту объявлен аукцион, подрядчик будет определен в начале июля. Планируется, что к работам он приступит уже до конца лета. Завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, необходимо в 2022 году.

Один из знаковых объектов в инфраструктурной программе "Город 800" – крупнейший в России образовательный центр "Школа 800". Старт проекту был дан 1 июня. "Школа 800" рассчитана на 4 550 мест. Образовательный комплекс планируется построить к сентябрю 2021 года. Занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода.

Также к 800-летию Нижнего Новгорода будет отреставрировано 69 значимых объектов культурного наследия. На сегодняшний день проектная документация готова по 15 ОКН, по 25 объектам она в стадии завершения.

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