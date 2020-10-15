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Общество

Главврач больницы №30 Иван Романов призывает соблюдать противоэпидемический режим

22 октября 2020 18:32  [52] Общество

Главный врач больницы №30 Нижнего Новгород, модератор тематической площадки "Здравоохранение" ОНФ в Нижегородской области Иван Романов призвал жителей региона к соблюдению противоэпидемического режима.

"Призываю вас соблюдать в настоящее время противоэпидемический режим: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки с мылом, применять антисептики", - говорит медик.

"Приеду пример с Китаем: у них 1,4 млрд жителей, но при этом коронавирусом заболевает 21 человек в сутки, что в сотни раз меньше чем у нас. Это говорит о дисциплинированности и соблюдения противоэпидемического режима. Они практически победили коронавирусную инфекцию", - рассказал Иван Романов.

"Призываю вас точно также следовать это режиму, соблюдать его и помочь нам врачам победить эту коронавирусную инфекцию", - подытожил он.

 

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