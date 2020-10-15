Росприроднадзор проверит информацию о загрязнении озера в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотрудники регионального управления Росприроднадзора проверят информацию о загрязнении озера Зеркальное в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

Жительница нижегородского поселка Стахановский написала в группе в соцсети ВКонтакте, что водоем неоднократно загрязняется.

"Канализационные воды из ЖК "Торпедо" в очередной раз заливают озеро Зеркальное на Малышевских Гривах", - написала она, приложив видео.

В Росприроднадзоре агентству сообщили, что по итогам будет принято решение о дальнейших мерах реагирования, добавив, что ранее обращений по данному факту не поступало.