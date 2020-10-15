Регоператор подал в суд заявление о признании банкротом УК в Дзержинске Бизнес

Региональный оператор по обращению с ТКО "Нижэкология-НН" подал заявление в арбитражный суд Нижегородской области о признании управляющей компании "Восход" (Дзержинск) банкротом. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Организация задолжала за оказанную услугу более 900 тысяч рублей, при этом заключив договор с региональным оператором еще 1 января 2019 года. В отношении УК было вынесено уже два судебных решения о взыскании долгов, срок оплаты по одному из которых истек. Размер просроченного долга, на основании которого инициирована процедура банкротства, - 425 тысяч рублей.

"Услуга оказывалась с 1 января 2019 года и продолжает оказываться в настоящее время. Жители, скорее всего, также оплачивают эту услугу управляющей компании. Вот только до поставщика услуги эти денежные средства не доходят, оплаты по заключенному договору на наш счет не поступало", - прокомментировал директор "Нижэкологии-НН" Андрей Паршин.

Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 27 октября 2020 года.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, на сентябрь 2020 года показатели собираемости платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридических лиц в Нижегородской области составляют 98,1%, с граждан, проживающих в многоквартирных домах, - 88,4%, с граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, - 75%.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, муниципалитетам из регионального бюджета было дополнительно выделено почти 400 млн рублей на закупку контейнеров и оборудование контейнерных площадок.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.