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Экономика

Производство пищевых продуктов увеличилось в Нижегородской области

23 октября 2020 09:28  [48] Экономика

Производство пищевых продуктов увеличилось в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Индекс физического объема составил 106,5% за 9 месяцев 2020 года.

В частности, был увеличен выпуск молока, сыров, сливочного масла, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, плодовоовощных консервов, яичных продуктов и майонезов.

"Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают наращивать выпуск продукции. За девять месяцев текущего года в регионе произведено продовольственных товаров почти на 90 млрд рублей", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что для реализации проектов пищепром привлекает заемные ресурсы, активно участвует в программах льготного кредитования. Например, только по областной программе с начала этого года в пищевую отрасль было привлечено более 600 млн рублей.

"Предприятия пищепрома не только производят больше продукции, но и расширяют ее ассортимент, а главное, улучшают качество. Во многом это обусловлено тем, что компании активно модернизируют свои производства, закупают современное оборудование, внедряют новые технологии", - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, что по областной программе льготного кредитования предусмотрено возмещение 80% ключевой ставки Центрального банка России по краткосрочным кредитам и от 100% до 120% ключевой ставки – по инвестиционным кредитам. Такие условия позволяют снизить финансовую нагрузку на агропредприятия при реализации бизнес-проектов.

СПРАВКА:

Индекс физического объема – это показатель, который характеризует, насколько изменился объем производства выпущенной продукции в стоимостном выражении в сопоставимых ценах с учетом инфляции.

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