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Бизнес

Подпольный цех по производству водки прикрыли в Кстовском районе

23 октября 2020 14:09  [60] Бизнес

Фото: с сайта Росалкогольрегулирования

Подпольный цех по производству водки прикрыли в Кстовском районе. Об этом сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.

Алкоголь под видом разных брендов производили без лицензии, маркировки, фиксации в ЕГАИС и документов, удостоверяющих легальность производства и оборота.

Объем производства составил более 30 тысяч бутылок емкостью по 0,5л и более 25 тысяч литров этилового спирта.

В настоящее время основное технологическое оборудование, этиловый спирт, алкогольную продукцию и транспортное средство изъяли.

Незаконную деятельность пресекли представители Росалкогольрегулирования по ПФО совместно с сотрудниками МВД по Нижегородской области и Кстовскому району.

Ранее подпольный склад этилового спирта якобы для аптек прикрыли в Нижнем Новгороде.

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