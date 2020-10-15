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Подпольный цех по производству водки прикрыли в Кстовском районе. Об этом сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.
Алкоголь под видом разных брендов производили без лицензии, маркировки, фиксации в ЕГАИС и документов, удостоверяющих легальность производства и оборота.
Объем производства составил более 30 тысяч бутылок емкостью по 0,5л и более 25 тысяч литров этилового спирта.
В настоящее время основное технологическое оборудование, этиловый спирт, алкогольную продукцию и транспортное средство изъяли.
Незаконную деятельность пресекли представители Росалкогольрегулирования по ПФО совместно с сотрудниками МВД по Нижегородской области и Кстовскому району.
Ранее подпольный склад этилового спирта якобы для аптек прикрыли в Нижнем Новгороде.
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