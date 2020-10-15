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Общество

"Победим ли мы "корону"? Конечно, победим! Важно - не паниковать", - Давид Мелик-Гусейнов

23 октября 2020 14:20  [61] Общество

Фото: с сайта https://ru.freepik.com

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в сети Instagram разместил пост, где выражает уверенность в победе над коронавирусной инфекцией и призывает жителей региона соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

"Многие спрашивают, победим ли мы "корону"? Конечно, победим! Я в этом уверен с начала всей этой истории. Самое важное - не паниковать. Не срываться. Не заводить всех вокруг себя, "подливая масло в огонь". Это сложно осознать. Ещё сложнее сделать. Холодный рассудок и уверенность - 50% успеха", - пишет глава минздрава.

"Я уверен в нашей большой команде: врачей и медсестёр, санитарочек, служб обеспечения, организаторов здравоохранения и... пациентов. Каждый день посещаю "красные зоны". Перед глазами разные люди. Часто говорим с ними, что лечение это работа. Причём работа не только медиков, но и самих пациентов. Попробуйте полежать в прон-позиции (лёжа на животе) несколько часов? Спину сводит? Так что лечиться тоже непросто", - предупреждает он.

"А ещё - профилактика. Это тоже наша совместная работа. Маски и гигиена рук. Контроль не только за собой, но и над своими близкими. Дистанцирование и другие меры", - напомнил Давид Мелик-Гусейнов.

"Справимся. Работая и настраивая себя на позитив. Общими усилиями и будучи в одной лодке", - подытожил министр.

Напомним, что за прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрировано еще 366 новых случаев заболевания коронавирусом, а вчера было зарегистрировано 354 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 38 480 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 273 (вчера - 5 491).

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