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Общество

Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

23 октября 2020 13:24  [146] Общество

Еще 366 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 23 октября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 354 новых случая COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 38 480 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 273 (вчера - 5 491).

В настоящее время около 2,2 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 3 тысяч заболевших лечатся в больницах, 54 человека находится в обсерваторах.

При этом на 23 октября уже 32 517 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 566 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом.

Коэффициент распространения инфекции по данным на 23 октября составил 1.23 (вчера - 1.18).

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 148 828 человек, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 368,7 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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