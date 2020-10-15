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Бизнес

Новую технологию по ремонту дорог разработали в Нижегородской области

23 октября 2020 14:37  [23] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Научно-исследовательский центр по битумным материалам ООО "ЛЛК-Интернешнл" (100% дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ") разработал новую технологию получения высокопрочной асфальтобетонной смеси для ремонта и строительства дорог. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

Первый тестовый участок отремонтируют с использованием этой разработки в Нижегородской области в 2021 году на участке протяженностью 500 метров от трассы М-7 "Волга" до особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.

Решение о проведении испытаний было принято в ходе рабочей встречи на предприятии.

"Компания "ЛЛК-Интернешнл" работает в регионе с 2017 года и хорошо себя зарекомендовала, являясь центром управления бизнесом битумных материалов Группы "ЛУКОЙЛ". Научно-исследовательский центр, который открыла компания, - единственный в России, который занимается разработкой как современных высокотехнологичных битумов, так и инновационных технологий, применяемых в отрасли дорожного строительства. Повышение качества материалов для ремонта и строительства дорог напрямую влияет на их долговечность, поэтому и правительство и, в конечном итоге, нижегородцы заинтересованы во внедрении в рабочие процессы современных технологий", – отметил Андрей Саносян.

Качество полученного покрытия будет протестировано лабораторией Главного управления автомобильных дорог региона.

Не исключено, что практику использования новых материалов потом можно будет тиражировать.

Как пояснили в компании, специалистам научно-исследовательского центра удалось улучшить эксплуатационные характеристики асфальтобетона благодаря использованию при его изготовлении битумных материалов, разработанных с применением уникальных технологий.

НИЦ разработал комплексные модификаторы на основе резиновой крошки и специальное битумное вяжущее, позволяющее максимально раскрыть потенциал этих модификаторов. Применение данных продуктов в составе асфальтобетонов увеличивает термостойкость материала, его устойчивость к деформациям и образованию колеи, а также другие качественные характеристики.

На этой неделе ЛУКОЙЛ открыл центр отгрузок битумных материалов в Кстове. Пропускная способность центра – 200 битумовозов в сутки, площадь объекта – более 13 тысяч кв. метров.

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