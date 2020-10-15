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Бизнес

ЛУКОЙЛ открыл центр отгрузок битумных материалов в Кстове

20 октября 2020 18:52  [91] Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО ЛУКОЙЛ

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 октября открыли современный центр отгрузок битумных материалов компании в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

Пропускная способность центра – 200 битумовозов в сутки, площадь объекта – более 13 тысяч кв. метров. На его территории располагаются терминалы электронной очереди, зона досмотра транспорта, парковка с информационными экранами, автоматизированная весовая, а также офис логистического центра.

Как пояснили в пресс-службе, высокий уровень цифрового оснащения нового логистического центра позволяет обеспечить своевременную отгрузку битумных материалов и повысить эффективность логистики благодаря сокращению времени технологических операций.

Ассортимент битумов ЛУКОЙЛа насчитывает более 40 наименований. Компания предлагает своим партнерам инновационные продукты и сервисные решения, активно взаимодействует с крупнейшими дорожно-строительными организациями и регионами России. Применение битумных материалов ЛУКОЙЛа позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия.

"Около года назад в Нижегородской области состоялся запуск крупнейшего в России научно-исследовательского центра по битумным материалам ЛУКОЙЛа, а сегодня мы принимаем участие в церемонии открытия центра отгрузок. Оба этих события демонстрируют серьезность наших намерений в развитии битумного направления компании. Нам важно не только создать высокотехнологичный и качественный продукт, но и выстроить максимально эффективные логистические процессы. В текущих условиях, когда колоссальное значение имеет не только эффективность и скорость обслуживания, но и забота о здоровье, предложенные технические решения позволяют в полной мере обеспечить социальное дистанцирование, комфорт и безопасность сотрудников и водителей", – сказал Вагит Алекперов.

"ЛУКОЙЛ – один из важнейших партнеров для нашего региона. Развитие битумного направления – и производства, и логистики – это новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления. Это позволит освоить также новые технологические компетенции и усилить производственный потенциал Нижегородской области", – добавил Глеб Никитин.

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