Филиал центра "Мой бизнес" начал работать в Вадском районе Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Филиал центра "Мой бизнес" открылся в Вадском районе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом рассказали в региональном минпроме.

Для открытия филиалов используются местные центры поддержки предпринимательства (ЦРП).

"За этот год Вадский ЦРП оказал более 300 услуг, что позволило предпринимателям района получить федеральную и региональную поддержку на сумму более 6 млн рублей. Это такие меры поддержки, как субсидии на зарплату, компенсация расходов ЖКУ, субсидия на дезинфекцию и профилактику, кредитование по программе господдержки под 2% годовых", - сообщил Максим Черкасов.

"Задача сотрудников центров "Мой бизнес" — не просто дать контакты организации, которая оказывает ту или иную поддержку. Они должны сделать комплексное предложение, необходимое предпринимателю для развития бизнеса", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

До конца года центры "Мой бизнес" откроются еще в 8 муниципальных образованиях Нижегородской области и в 2 районах Нижнего Новгорода.

Напомним, что в прошлом году филиалы открылись в 17 районах Нижегородской области, в этом году еще в пяти – в Володарске, Дальнем Константинове, Навашине, Семенове, в селе Вад.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина.