Перспективы создания в Нижегородской области "Квантовой долины" обсудили в Москве Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

И.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов обсудил с заместителем министра экономического развития РФ Оксаной Тарасенко перспективы создания в регионе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина". Об этом сообщает пресс-служба правительства области.



Предполагается, что "Квантовая долина" станет территорией, где будут разрабатывать инновационные проекты. Как пояснили в пресс-службе, резиденты ИНТЦ станут обладать налоговыми льготами и пользоваться особым правовым режимом.

На территории ИНТЦ планируется строительство современных объектов высокотехнологичной инфраструктуры, размещение научно-технических помещений с современным оборудованием, лабораториями, центрами прототипирования, инжинирингового центра и открытых рабочих пространств.

"Ключевым преимуществом ИНТЦ является непосредственное участие научно-образовательных организаций в его создании. Нижегородская область известна большим количеством университетов и научных организаций, которые осуществляют подготовку высококвалифицированных кадров и занимаются разработкой передовых технологий. Инновационный научно-технологический центр станет одним из механизмов практической реализации и приумножения данного потенциала", - сказал Игорь Зотов.

"Научно-технологические центры являются драйверами российской экономики, способствуют реализации национальных проектов, обеспечивают трансфер научных разработок в коммерческий оборот, привлечению бизнеса к научной деятельности. Нижегородская область – один из наиболее развитых промышленных регионов страны, обладающий при этом колоссальным научным потенциалом. В регионе расположены крупные научные институты, сильные вузы, высокотехнологичные предприятия, мощный IT-сектор, создан Научно-образовательный центр. Все это обеспечивает отличную базу для реализации новых проектов", - объяснила Оксана Тарасенко.

Решение о создании одного из пяти первых в стране научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) было принято правительством РФ 30 апреля 2019 года. С тех пор участниками и партнерами консорциума НОЦ стали десятки научных, образовательных организаций и коммерческих предприятий.