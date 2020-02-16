Инновационный центр "Квантовая долина" создадут в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Инновационный центр "Квантовая долина" создадут в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информацию о центре озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который выступил с докладом на Совете научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня.

Заседание совета провели заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Также в заседании принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В повестке было обсуждение предварительных результатов деятельности центров за 2019 год.

Напомним, что научно-образовательные центры мирового уровня создаются в рамках нацпроекта "Наука". До 2021 года планируется создать 15 таких центров. Они появятся в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Создание центров происходит по инициативе региона в форме консорциума научных и образовательных организаций высшего образования с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Объем финансового обеспечения на господдержку НОЦ в форме грантов в федеральном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрен в размере 3,28 млрд рублей, из них 721,1 млн рублей - в 2020 году. По словам Татьяны Голиковой, центры создаются для исследований мирового уровня, получения новых конкурентоспособных технологий и продуктов и их коммерциализации, а также подготовки кадров для решения крупных научно-технологических задач.

В 2019 году были определены пять научно-образовательных центров мирового уровня, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Члены Совета обсудили предварительные результаты их работы НОЦ в 2019 году. С докладами выступил, в том числе Глеб Никитин.

Как подчеркнул Глеб Никитин, в целом за 2019 год на реализацию мероприятий программы деятельности Нижегородского НОЦ было привлечено почти 2,3 млрд рублей из различных источников. Направления деятельности центра соответствуют трендам Индустрии 4.0, ключевой специализацией Нижегородского НОЦ являются передовые цифровые технологии.

"В Нижегородском НОЦ мы делаем большую ставку на развитие знаний и навыков руководителей проектов, лабораторий и организаций центра, формирование у них предпринимательской позиции, поэтому в ноябре 2019 года мы запустили центр развития компетенций Университета имени Лобачевского. Это новый для нас образовательный формат с индивидуальными траекториями обучения, формирующимися под запрос участников. Всего в 2019 году в ЦРК обучились 44 человека", - сказал Глеб Никитин.

Также среди реализованных проектов центр подготовки специалистов по суперкомпьютерному моделированию на базе CAE ЛОГОС и комплексный научно-технологический проект по аддитивным технологиям ПАО "Русполимет", РФЯЦ и НГТУ им. Р.Е.Алексеева при участии Питерского политеха.

Глеб Никитин добавил, что эффективная реализация проектов НОЦ требует самой современной инфраструктуры, а также мер поддержки для участников.

"Инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина" планируется создать в Нижегородской области для ускоренной реализации проектов НОЦ и формирования вклада в реализацию национальных проектов РФ. НОЦ – это система управления центром, ИНТЦ – его инфраструктура", - пояснил глава региона.

Губернатор предложил зафиксировать НОЦ и ИНТЦ как системную меру для регионов с центрами мирового уровня.

Также в регионе в целях развития международного сотрудничества и эффективной подготовки кадров ведется работа над проектом межвузовского научно-образовательного кампуса.

"Проект комплекса рассчитан на 9 тысяч студентов и направлен на экспорт образовательных услуг, а также привлечение научных кадров. Кампус включает центр компетенции руководителей научно-технических проектов и лабораторий, студенческое общежитие, IТ-лабораторию, новый учебный корпус и небольшой конгрессный центр", - рассказал Глеб Никитин.

Для координации усилий научных и производственных организаций планируется создать цифровую платформу НОЦ.

"Разрабатываемая нами площадка будет включать в себя информацию о реализуемых проектах, сведения о грантах и государственных субсидиях, так называемую биржу ресурсов, где будет возможность найти потенциальных партнеров, ресурсы и исполнителей, а также другую информацию. Тем самым, цифровая платформа поможет трансформировать свободные производственные мощности, в том числе производств ВПК", - подчеркнул губернатор.

Планируется, что проекты межвузовского кампуса и ИНТЦ помогут обеспечить реализацию нацпроектов "Образование", "Наука", "Здравоохранение", "Цифровая экономика", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".