Ключевыми темами благоустройства набережной Федоровского станут театр, природа и действия Общество

Зона разработки концепции, фото с сайта ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитекторы Института развития городской среды Нижегородской области представили итоговую концепцию развития набережной Федоровского в рамках программы #Среда800.

Ключевыми темами для благоустройства набережной Федоровского разработчики концепции выбрали театр, природу и действия.

В частности, тема театра будет поддержана установкой кресел в зонах отдыха, занавесов вокруг мест для сидений и микросцены с направленным светом на детской площадке. Кроме того, предусмотрены линейная подсветка подпорных стенок и торшерное освещение аллей.

Вся набережная по своей сути является театром наблюдения за природой и достопримечательностями. Также предусмотрено мощение. На уровнях склона будет использована брусчатка разного цвета от холодного к теплому, создающая градиент, напоминающий о статусе Нижнего Новгорода – столице закатов.

(зона наблюдения за природой, фото с сайта ИРГСНО)

Еще одна особенность, которая будет отражена в мощении – графические изображения домов и огородов, которые раньше находились на набережной.

Поскольку набережная Федоровского является обзорно площадкой, эту функцию планируется подчеркнуть специальными стендами, рассказывающими о ключевых городских объектах, которые можно увидеть с разных точек. В некоторых из стендов будут отверстия по контуру наблюдаемых объектов. Другие будут создавать импрессионистский эффект за счет особого размытого стекла.

Природная составляющая подчеркивается концепцией за счет озеленения и организации тихих зон с качелями и лежаками. На набережной высадят разноуровневые деревья, в том числе декоративные и плодовые, кустарники, разобьют клумбы и устроят газоны из разнотравья. Известно, что за плодовым садом будут следить представители нижегородской епархии.

(тихие зоны отдыха, фото с сайта ИРГСНО)

Что касается темы "действия", архитекторы предлагают создать на склоне несколько функциональных зон. В частности около гимназии им. Ломоносова разместится деревянный амфитеатр для проведения небольших мероприятий и зона со столами для пикников.

Место, где нижегородцы занимаются спортом, будет выделено отдельно как спортивная зона. Слэклайнеры (спортсмены, которые ходят по стропе) продолжат тренироваться над Почтовым съездом. Также на набережной появится тренажерная площадка, скалодром и зона для йоги.

Спортивную тему поддержит и детская игровая площадка. Она, согласно концепции, будет размещена на склоне и будет оборудована элементами полосы препятствий.

(детская площадка, фото с сайта ИРГСНО)

Также на набережной появится площадка для выгула собак, торговый павильон и общественный туалет.