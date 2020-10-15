Три нижегородские компании получили премию "Экспортер года" в ПФО Бизнес

Три нижегородские компании получили премию "Экспортер года" в ПФО. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Предприятия победили в трех из 11-ти номинаций.

"Премия "Экспортер года" - это очень важное событие в жизни страны. От Нижегородской области в этом году было заявлено 20 компаний, и три из них стали финалистами. Нашим экспортерам есть, что показать и чем гордится. Регион занимает 2-е место в ПФО и 15-е в стране по несырьевому неэнергетическому экспорту", - сказал Глеб Никитин.

По итогам окружного этапа конкурса победа в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес" досталась АО "Нижегородский масложировой комбинат". Предприятие специализируется на производстве маргарина, жиров, соусов, майонеза, мыла, эмульгаторов для жиров, масла подсолнечного и продуктов его переработки. Экспортные поставки компании охватывают 26 стран, включая многие государства Азии, Европы, страны Ближнего Востока (Израиль, Иран, Турцию) и США.

В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" победителем признано АО "Управляющая компания "Биохимический холдинг "Оргхим" (Нижегородская область, Урень). Компания является разработчиком и производителем крупнотоннажных продуктов "зеленой химии", неканцерогенных технологических масел-наполнителей, использующихся при производстве шин и синтетических каучуков, производит широкий спектр лесохимических продуктов. Осуществляет экспортные поставки примерно в 30 стран мира почти на всех континентах, включая Африку (ЮАР), Южную и Северную Америку (Бразилию, Канаду, США).

ЗАО "Научно-производственное предприятие "ГИКОМ" из Нижегородской области стало лучшим в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "Малое и среднее предпринимательство". Компания занимается производством гиротронных комплексов, а также разрабатывает мощные и сверхмощные вакуумные СВЧ-приборы мм-диапазона, элементы квазиоптических линий передач мм-диапазона, различные измерительные приборы и специализированные источники питания, сверхпроводящие соленоиды, а также отдельные элементы вакуумных СВЧ-приборов. Организовывает экспортные поставки в Германию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.

"Даже в этом непростом году наши предприятия смогли увеличить этот вид экспорта, в первом полугодии его объем вырос на 6,5% и составил 1,43 млрд долларов. Благодаря работе по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" и усилиям Российского экспортного центра даже небольшие компании имеют возможность выйти на зарубежные рынки", - добавил губернатор Нижегородской области.

Нижегородская область стала одним из лидеров округа по экспортным результатам и на сегодняшний день насчитывает более 130 стран-партнеров. Ключевыми характеристиками региона являются как развитая химическая промышленность, так и промышленный и агропромышленный комплексы. Традиционно основными товарами при несырьевом неэнергетическом экспорте являются автотехника, пластмассы и изделия из них, продукты органической химии, масла и жиры, а также пиломатериалы.

Напомним, победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года" выбрала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений.

"Предприятия, которые получили награды, – это признанные лидеры рынка, в том числе за рубежом. Надо понимать, что рынок не замыкается внутри границ Российской Федерации. Рынок – это и предприятия Европейского региона, и Северной Америки, и Азиатско-Тихоокеанского региона. Уверен, что в ближайшее время у нас появятся новые предприятия, которые будут отправлять свою продукцию на экспорт", - подчеркнул замгубернатора Андрей Саносян.

Победители окружных конкурсов примут участие в федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России".