Спасенные в 2015 году фламинго
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Спасенные в 2015 году фламинго окончательно адаптировались в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.
Напомним, что в 2015 году в Нижегородскую область прилетели восемь розовых фламинго, что является редким явлением, поскольку ближайшее постоянное гнездовье этих птиц – в Казахстане, побережье Каспийского моря. На пролете встречаются в Дагестане, регулярно залетают в пограничные с Казахстаном регионы и очень редко - в среднюю полосу России.
Розовые фламинго и раньше навещали Нижегородскую область. Это случалось 26 сентября 1921 года около села Татинец на берегу Волга и в конце августа 1951 года в полукилометре от города Ветлуги.
В 2015 году, побыв некоторое время в регионе, птицы улетели, однако один из фламинго отбился о стаи. Его поймали в Краснобаковском районе в начале октября и привезли в зоопарк "Лимпопо" Нижнего Новгорода.
Через месяц нашли еще одного фламинго и тоже поместили в "Лимпопо". Как потом выяснилось, многие птицы из стаи были настолько ослаблены, что погибли на территории области.
Сегодня в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира сообщили, что спасенные птицы фламинго, практически не имеющие шансов на выживание в местном климате, окончательно адаптировались в нижегородском зоопарке. Для них построили большой вольер и подселили соседей. Благодаря правильному рациону питания и заботе их окрас приобрел естественный розовый цвет, тогда как, попав в Нижегородскую область, они были серыми.
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