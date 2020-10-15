Пропавшая два дня в Нижнем Новгороде 16-летняя девушка найдена живой

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Пропавшая два дня в Нижнем Новгороде 16-летняя девушка-подросток найдена живой. Об этом 24 октября сообщает ПСЦ "Рысь".
Марианна Ионова 22 октября ушла с адреса по ул.Генкиной и с тех пор не выходила на связь.
"Найдена, жива! Всем спасибо за помощь и распространение информации!", - сообщает поисково-спасательный центр.
Где всё это время находилась девушка – не указывается.
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